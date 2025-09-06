مرکز آموزش کارآموزان قضایی استان همدان، با ظرفیت ۳۰ کارآموز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: مرکز آموزشی کارآموزان قضایی استان همدان در زیربنای ۱۵۰ متر مربع، با بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات دادگستری استان ساخته شده است.

بهروز محمدی مهر با اشاره به اینکه کمبود قاضی موجب اطاله دادرسی می‌شود، افزود: با افتتاح این مرکز و آموزش قضات، روند دادرسی در استان همدان، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش قوه قضاییه هم با اشاره به اینکه هم اکنون دوره آموزشی ۱۸ کارآموز قضایی استان همدان در این مرکز برگزار می‌شود، گفت: این مرکز نقش ویژه‌ای در آموزش قضات استان‌های منطقه غرب کشور خواهد داشت.

مهدی جوهری، دوره‌های آموزش ضمن خدمت قوه قضاییه را رویدادمحور و براساس نیاز‌های روز دانست و افزود: این آموزش‌ها براساس نیاز‌های روز و موضوعات نوظهور مانند رمز ارز‌ها ارائه می‌شود که احتمال تبدیل آنها به پرونده قضایی وجود دارد.

او همچنین با بیان اینکه دوره‌های آموزشی براساس سند تحول قوه قضاییه در مناطق کشور برگزار می‌شود: گفت: همدان در زمینه آموزش قضات، از استان‌های پیشرو کشور است.