ارسال کمکهای بشردوستانه ایران به افغانستان
فرمانده نیروی هوایی ارتش از ارسال کمکهای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با هواپیماهای ترابری نیروی هوایی ارتش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در پی وقوع زلزله شدید در روزهای اخیر در کشور افغانستان و خسارات وارد شده به مردم این کشور، هواپیمای ترابری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با محمولههای کمکهای بشردوستانه شامل اقلام امدادی، غذایی و دارویی به مقصد افغانستان اعزام شد.
وی افزود: کمکرسانی به همنوعان در شرایط سخت، وظیفه ذاتی و انسانی ماست و کارکنان نیروی هوایی ارتش هر نقطهای از ایران اسلامی یا کشورهای همسایه که نیازمند یاری باشند، آمادگی کامل دارند تا در کوتاهترین زمان وارد عمل شوند.
وی گفت: مأموریتهای انساندوستانه نیروی هوایی ارتش علاوه بر تقویت روحیه ایثار و همدلی، نشاندهنده عمق پیوندهای برادری و همسایگی بین ملت ایران و افغانستان است.