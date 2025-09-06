پخش زنده
برای نخستین بار، سیستم اتوماسیون هوشمند مصرف آب و کود در ۲۰ هکتار از مزارع کازرون راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: این سیستم با استفاده از دادههای مزرعه و الگوریتمهای هوش مصنوعی، بهترین زمان و حجم آبیاری و میزان مصرف بهینه کود را مشخص میکند و موجب تسهیل کارهای کشاورزی و باغداری میشود.
او افزود: ترکیب کشت پایلوت این طرح شامل ذرت و آفتابگردان است و استفاده از آن میتواند ۱۵ تا ۳۰ درصد مصرف آب و ۲۰ درصد مصرف نهادهها را کاهش داده و عملکرد محصول را ۲۵ درصد افزایش دهد.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون ادامه داد: در این سیستم از سنسورهای رطوبت خاک، دبیسنج و سنجش عناصر غذایی، شوری، pH و دمای خاک استفاده میشود و دادهها به سامانه مرکزی ارسال و دستورات آبیاری به بهرهبرداران اطلاع داده میشود.
آقایی تأکید کرد: آبیاری هوشمند در مقایسه با روشهای سنتی، امکان مدیریت دقیق بر اساس شرایط واقعی خاک و نیاز گیاهان را فراهم میکند و رویکردی مؤثر برای مقابله با کمبود منابع آب است.