امروز شنبه ۱۵ شهریور شاخص کل بازار سرمایه با افزایش ۱۹ هزار و ۳۳۲ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش یک هزار و ۸۸۳ واحدی سطح ۷۷۵ هزار و ۳۸۳ واحدی را تجربه کرد.

ارزش معاملات خرد بازار بورس در پایان امروز، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان شد.

با این حال در پایان معاملات تعداد نماد‌های مثبت ۲۴۹ نماد معادل ۲۸ درصد بازار بود.

در معاملات روز جاری شاهد خروج ۲۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم.

همچنین در معاملات روز جاری حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

"فملی" با ۴۸۶۰ واحد بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت و بیشترین ورود پول مربوط به گروه محصولات شیمیایی بود.