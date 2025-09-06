به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: ناپایداری‌های موقت در قالب بارش‌های پراکنده باران همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا، به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان تا دوشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دریای خزر امروز و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا مناسب و دوشنبه در برخی ساعات نامناسب است، افزود: گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته املش با ۳۴ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۳ درجه دما گزارش شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۵ درصد است.