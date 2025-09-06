پخش زنده
جانشین قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: تا امروز از مجموع ۳۰۰ کیلومتر، بیش از ۲۰۵ کیلومتر زیرسازی دیوار مرزی تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم صادق نوری، جانشین قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش با اشاره به آخرین جزئیات احداث دیوار مرزی در مرزهای شرقی ایران اظهار کرد: بر اساس ابلاغ دستورالعمل احداث دیوار مرزی در دیماه ۱۴۰۲ از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به قرارگاه منطقهای شمالشرق نیروی زمینی ارتش، پروژهی انسداد مرز شرقی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این پروژه شامل ۳۰۰ کیلومتر از مرز خراسان رضوی با افغانستان است که از نقطهی سهجانبهی ایران، ترکمنستان و افغانستان آغاز شده و تا «سیر خون جنوبی» ادامه مییابد اجرای پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۳ با جدیت آغاز شد و اکنون نیز با شرایط مطلوب ادامه دارد.
جانشین قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: در این پروژه، چهار گروه مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش مسئولیت اصلی را برعهده دارند. در ابتدا، یک مؤسسهی فنی نیز از دهانه ذوالفقار تا سهراهی ملون مستقر بود، اما در پایان اسفند ۱۴۰۳ مأموریت آن خاتمه یافت و کل عملیات بهطور کامل به نیروی زمینی ارتش واگذار شد. تمامی تجهیزات، نیروهای فنی و مهندسی از این پس توسط ارتش اداره میشود.
جانشین قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تا امروز، از مجموع ۳۰۰ کیلومتر، بیش از ۲۰۵ کیلومتر زیرسازی دیوار تکمیل شده است، گفت: همچنین تاکنون، بیش از ۱۳۵ کیلومتر دیوار نصب و ۳۵ کیلومتر دیوار آمادهی نصب (دپو) شده است، که این روند با جدیت در حال اجرا است.
امیر سرتیپ دوم نوری افزود: این دیوارها برای نخستینبار در کشور تولید شده و دارای مشخصات فنی ویژهای شامل ارتفاع ۴ متر، عرض ۳۸۰ سانتیمتر، وزن حدود ۱۴ تن و مصرف بیش از ۲ تن سیمان، ۳۸۰ کیلوگرم میلگرد و بتنریزی با فشار ویبره ششگانه در هر قطعه هستند.
وی پروژه احداث دیوار مرزی را بخشی از برنامه راهبردی ایران برای ایمنسازی مرزهای کشور خواند و تصریح کرد: این پروژه بخشی از برنامهی راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای انسداد و ایمنسازی کل مرزهای کشور است. پس از شرق، مرزهای غربی نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت. همانطور که در بسیاری از کشورها نیز چنین طرحهایی اجرا شده، ایجاد دیوارهای مستحکم پیرامون کشور، موجب کاهش نیاز به نیروی انسانی مرزبانی و حرکت به سمت کنترل هوشمند مرزها خواهد شد.
مسئول قرارگاه احداث دیوار مرزی نزاجا درباره دیگر ویژگیهای این دیوار مرزی نیز بیان کرد: در امتداد دیوار مرزی، هر۴ تا ۵ کیلومتر یک برجک بتنی سهطبقه احداث میشود. در کنار این برجکها، دکلهایی برای ارتباطات تصویری و مخابراتی نصب خواهد شد تا پایش مستمر مرز بهصورت شبانهروزی انجام شود. این برجکها به سیستمهای دوربین، سنسورهای حرکتی و تجهیزات پایش هوشمند مجهز هستند و هرگونه تحرک مشکوک از جمله نزدیک شدن افراد، تلاش برای حفر تونل یا عبور از روی دیوار، بهسرعت از طریق مانیتورهای داخل برجکها قابل مشاهده خواهد بود.
وی گفت: در برخی نقاط مرزی، اختلافات و ابهامات فنی با کشور همسایه وجود داشته است. این موارد به تیمهای سازمان جغرافیایی و کارشناسان مشترک ایران و افغانستان واگذار شده و تاکنون بخش عمدهی آنها برطرف شده است. تنها چهار نقطه باقی مانده که مذاکرات فنی در حال انجام است. حتی برخی مسئولان افغانستان نیز از اجرای این دیوار استقبال کرده و آن را گامی مثبت برای دو طرف دانستهاند. این پروژه ملی با هدایت و پشتیبانی سلسلهمراتب ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح اجرا میشود.