نخستین سامانه فناورانه حمایت از فعالان قرآنی با هدف رفع نیازهای فعالان قرآنی و برنامههای آنان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، نخستین سامانه فناورانه حمایت از فعالان قرآنی راه اندازی شد. «دیوار قرآنی» سکویی نوین برای پیوند قرآن دوستان با فعالان و خادمان قرآنی است.
در این سامانه، نیازهای فعالان قرآنی و برنامههای آنان بهصورت شفاف معرفی میشود تا خیران، علاقهمندان و نیکوکاران بتوانند با اطمینان خاطر در خدمت به قرآن سهیم شوند.
علاقه مندان میتوانند برای حمایت از فعالان قرآنی به نشانی اینترنتی etratesamet.ir/needs مراجعه کنند.