توسعه کشت پسته با مدیریت منابع آبی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کشاورزان، می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد کشاورزی استان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان سرپرست مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی زنجان با بیان اینکه از مجموع ۴۳۳ هکتار اراضی زیر کشت پسته در استان، ۳۰۰ هکتار بارور و ۱۴۳ هکتار غیربارور است گفت: عمده این کشت در شهرستان‌های زنجان و ماهنشان، به‌ویژه در روستای رجعین، متمرکز شده است.

کریمی با اشاره به برداشت سالانه حدود ۳۸۷ تن پسته از این اراضی، چالش اصلی در توسعه کشت پسته را موضوع آب دانست و تاکید کرد: برخلاف تصور رایج، پسته گیاهی کاملاً مقاوم به خشکسالی نیست و نیاز آبی آن مشابه سایر محصولات باغی است. به همین دلیل، توسعه کشت تنها در مناطقی صورت می‌گیرد که مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، پس از مطالعات دقیق، مجوز آن را صادر کرده باشد.

کریمی، مدیریت دقیق منابع آبی را برای توسعه پایدار پسته در زنجان ضروری دانست و افزود: برای حمایت از کشاورزان و تضمین کیفیت محصول، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعددی برگزار می‌شود. این آموزش‌ها بر اهمیت فرآوری به موقع محصول برای جلوگیری از آلودگی به آفلاتوکسین و لزوم تولید پسته سالم برای صادرات تأکید دارند.

سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی استان زنجان با تاکید بر زمان‌بر بودن رسیدن پسته به تولید اقتصادی و هزینه‌های نگهداری بالا، بر اهمیت دانش و سرمایه کافی کشاورزان و لزوم مطالعه اقلیم و خاک توسط کارشناسان تاکید کرد.

وی با اشاره به پتانسیل استان زنجان در توسعه بیشتر کشت پسته در صورت تأیید مناطق جدید توسط مرکز تحقیقات، وجود ترمینال‌های فرآوری پسته در مناطق پسته‌خیز را نکته مهم دیگری برشمرد و گفت: این ترمینال‌ها با فرآوری سریع محصول پس از برداشت، از آلودگی جلوگیری کرده و کیفیت پسته را برای بازارهای جهانی تضمین می‌کنند.

کریمی در پایان تصریح کرد: پسته در زنجان نه تنها یک محصول کشاورزی، بلکه یک فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی است که با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم می‌تواند به نگین سبز اقتصاد این استان تبدیل شود.