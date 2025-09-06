به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان در این مراسم نماز جمعه را سرمنشا بسیاری از خیرات و برکات دانست و گفت: هم اکنون در ۹۰ نقطه استان نماز جمعه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مهدی آقایی افزود: امام جمعه در هر شهرستان باید پایگاه ونماد وحدت و همدلی و تکیه گاه مردم در حل مشکلات باشد.

حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت و چادگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هماهنگی و همدلی امام جمعه، فرماندار و نماینده مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی شهرستان دارد.

در این آیین از خدمات حجت الاسلام اسماعیل شامحمدی امام جمعه سابق قدردانی شد.