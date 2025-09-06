پخش زنده
رئیس فدراسیون شمشیربازی عراق و رئیس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا گفت: ایران یکی از قویترین تیمهای قاره کهن محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ زیاد سلیم در خصوص حضور تیم شمشیربازی عراق در مسابقات ستلایت سابر ارومیه، اظهارکرد: رابطه خوبی با ایران داریم و منتظر برگزاری این رویداد بودیم. اکنون مسابقات خوبی را شاهد هستیم و حضور در ایران برای ما ارزشمند است.
وی گفت: شمشیربازی ایران در منطقه شماره یک است و از قدرتهای آسیا محسوب میشود و میتواند به کشورهای منطقه کمک شایانی داشته باشد. هر وقت قصد حضور در ایران را داشتیم به خوبی از ما استقبال شده که برایمان بسیار ارزشمند است.
رئیس فدراسیون عراق در خصوص استفاده از مربیان ایرانی، توضیح داد: در گذشته از مربیان خانم و آقای ایرانی استفاده کردیم و در آینده نیز بهره خواهیم برد. ما با هم تفاهمنامه همکاری داریم و در زمینههای مختلف از یکدیگر استفاده میکنیم.
وی در پایان گفت: فصل آینده یک تیم از عراق در لیگ برتر ایران حضور خواهد یافت.