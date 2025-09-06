کارشناس مسئول مشاوره‌ی تحصیلی آموزش و پرورش استان گفت: به دلیل اعمال اصلاحات در برخی رشته محل‌های مختلف به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا دوشنبه ۱۷ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ظرفیت برخی رشته‌های پزشکی دندانپزشکی داروسازی و برخی رشته‌های پیراپزشکی که نسبت به سال گذشته کاسته شده بود مجدد بازگشته داوطلبان با مطالعه‌ی دفترچه‌های جدید که امروز عصر منتشر می‌شود می‌توانند در سامانه‌ی سنجش مجددا انتخاب رشته کنند.

همچنین برخی رشته‌های دانشگاه پیام نور که سال گذشته ارائه شده و امسال حذف شده بود دوباره بازگشته و داوطلبان تا ۱۷ شهریور برای انتخاب رشته فرصت دارند.

محمد عباسپور به داوطلبان توصیه می‌کند؛ دفترچه‌ی جدید را با دقت مطالعه کنند و ابهامات و سوالات خود را با مشاوران مراکز مشاوره‌ی آموزش و پرورش درمیان گذاشته انتخاب رشته‌ی مناسبی داشته باشند.

سمیه پورمجاهد رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل آموزش و پرورش استان هم می‌گوید در ۱۹ مرکز مشاوره‌ی استان علاوه بر مشاوره‌ها در زمینه‌های مختلف با مشاوران دوره دیده تلفنی یا حضوری به صورت رایگان یا دریافت هزینه‌ای اندک پاسخگوی داوطلبان کنکور هستیم.