به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری مسابقات انتخابی شوتوکان کاراته دختران آباده گفت: این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با حضور هفت باشگاه ورزشی شهرستان آباده در سالن اختصاصی هیئت کاراته برگزار شد.

شکوفه صمیمی افزود: این مسابقات با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در تیم منتخب آباده و اعزام به رقابت‌های استانی و کشوری برگزار شد.

وی ادامه داد: حضور عنوان‌داران کشوری و استانی، سطح فنی این دوره از رقابت‌ها را ارتقا داد.