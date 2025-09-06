پخش زنده
نخستین دوره مسابقات انتخابی شوتوکان کاراته دختران برای حضور در تیم منتخب آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری مسابقات انتخابی شوتوکان کاراته دختران آباده گفت: این رقابتها در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با حضور هفت باشگاه ورزشی شهرستان آباده در سالن اختصاصی هیئت کاراته برگزار شد.
شکوفه صمیمی افزود: این مسابقات با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در تیم منتخب آباده و اعزام به رقابتهای استانی و کشوری برگزار شد.
وی ادامه داد: حضور عنوانداران کشوری و استانی، سطح فنی این دوره از رقابتها را ارتقا داد.