به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر چه در حوزه سنتی و چه صنعتی تأثیر مستقیم بر ارتکاب جرایمی مانند سرقت، قتل و حتی خودکشی دارد ، دولت وظیفه دارد با همکاری و مشارکت مردم برای ارتقای آگاهی جامعه نسبت به پیامد‌های این معضل اجتماعی تلاش کند.

فتاح محمدی نسبت به تنوع و گسترش مصرف مواد مخدر در میان جوانان و دانشجویان هشدار داد و افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی، نخستین راهکار مقابله با این تهدید است.

محمدی اضافه کرد: با آگاهی‌بخشی و فرهنگ سازی می‌توان میزان مصرف مواد مخدر را به حداقل رسانده و سلامت و تاب‌آوری جامعه را تقویت کرد.

وی با دعوت از خانواده‌ها برای نظارت بر فرزندان خواستار اطلاع رسانی آنان صورت مشاهده موارد مرتبط با مصرف یا توزیع مواد مخدر شد و ادامه داد: وظایف دستگاه‌های متولی در این حوزه مشخص شده و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و نظارتی به صورت مستمر در شهرستان‌ها اجرا خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به کاهش سن مصرف مواد مخدر این پدیده را زنگ خطری جدی برای جامعه دانست و گفت: برای مقابله با این روند، باید همه ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، انتظامی و درمانی پای کار بیایند.

محمدی با بیان اینکه مسئولیت دولت، خانواده‌ها و جامعه در این حوزه سنگین است افزود: تنها با مشارکت همگانی می‌توان از فروپاشی بنیان خانواده و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.