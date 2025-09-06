به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که صبح امروز برگزارشد، مدیر حوزه علمیه سراسر کشور گفت: ظرفیت منابع و پرسش‌های دنیای جدید بی‌نهایت است و مجتمع آموزش پژوهشی عالی فقهی ائمه اطهار یکی از کانون‌های گسترش آفاق فقه جدید است که نزدیک به ۳۰ سال در این حوزه فعالیت می‌کند.

علیرضا اعرافی گفت: تولید علم و پاسخ به پرسش‌های نو و تخصصی شدن علوم اسلامی از جمله مولفه هایست که باید برای گسترش آن آفاق فقه جدید ایجاد شود و برای این رسیدن به این دستاورد نیازمند تالیف ۱۰ تا ۲۰ کتاب جدید در موضوع فقه نو خواهیم بود.

کتاب آیات حکومت در قرآن به قلم آیت الله جواد فاضل لنکرانی است.

در این مراسم از ۱۲ طلبه موفق سال تحصیلی گذشته این مجتمع آموزش پژوهشی ائمه اطهار با اهدای لوحی تقدیر شد.