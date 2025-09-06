به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ گفت: در راستای ارتقای توان عملیاتی ایستگاه پمپاژ نگاز و بهبود روند بهره‌برداری، ک دستگاه پمپ عمودی ۳۷ کیلووات این ایستگاه در کارگاه تخصصی تعمیرات پمپ شرکت کارون بزرگ تعمیرات اساسی شد.

حسین فرهنگ افزود: با اجرای این عملیات و نصب و راه‌اندازی به موقع پمپ­ عمودی مذکور، ظرفیت پمپاژ ایستگاه نگاز افزایش یافته و زمینه تأمین مطمئن و پایدار آب اراضی تحت پوشش این ایستگاه فراهم گردیده است.

ایستگاه پمپاژ نگاز با برخورداری از هفت دستگاه الکتروپمپ و ظرفیت مجموع ۴.۹ مترمکعب بر ثانیه، وظیفه تأمین آب بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه دیمچه را بر عهده دارد.