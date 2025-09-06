پخش زنده
یک دستگاه پمپ عمودی ۳۷ کیلووات در ایستگاه پمپاژ نگاز شبکه آبیاری دیمچه شرکت آبیاری کارون بزرگ نصب و راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری کارون بزرگ گفت: در راستای ارتقای توان عملیاتی ایستگاه پمپاژ نگاز و بهبود روند بهرهبرداری، ک دستگاه پمپ عمودی ۳۷ کیلووات این ایستگاه در کارگاه تخصصی تعمیرات پمپ شرکت کارون بزرگ تعمیرات اساسی شد.
حسین فرهنگ افزود: با اجرای این عملیات و نصب و راهاندازی به موقع پمپ عمودی مذکور، ظرفیت پمپاژ ایستگاه نگاز افزایش یافته و زمینه تأمین مطمئن و پایدار آب اراضی تحت پوشش این ایستگاه فراهم گردیده است.
ایستگاه پمپاژ نگاز با برخورداری از هفت دستگاه الکتروپمپ و ظرفیت مجموع ۴.۹ مترمکعب بر ثانیه، وظیفه تأمین آب بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه دیمچه را بر عهده دارد.