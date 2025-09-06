به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای مقابله با ورود کالای قاچاق، ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد کنترل خودرو‌های عبوری را مدنظر قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس، یک دستگاه تریلی را که از جنوب کشور عازم پایتخت بود متوقف و در بازرسی ها،۵ دستگاه لیفتراک را که بدون مجوز و به صورت قاچاق بارگیری و حمل می‌شد را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: کارشناسان ارزش این لیفتراک‌ها را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.