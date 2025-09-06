معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۵۵ پایگاه انتخاب رشته قبول شدگان کنکور با ۱۵۸ مشاور در ۳۸ منطقه آموزشی استان توسط این اداره کل راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مختار امیری بیان کرد: بعد از امتحانات نهایی و کنکور مهمترین مرحله برای موفقیت در دانشگاه انتخاب رشته و هدایت تحصیلی مناسب است که در این راستا آموزش و پرورش خوزستان، پایگاه‌های انتخاب رشته راه‌اندازی کرده است.

وی گفت: مشاوران آموزشی به کار گرفته شده دارای مراکز مشاوره تخصصی در استان هستند و با کمترین تعرفه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را بر عهده گرفتند.

امیری ادامه داد: ۲ مدل تعرفه برای مناطق محروم و برخودار استان در نظر گرفته شده که رقم‌های تعیین شده یک چهارم قیمت مراکز آزاد در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان افزود: به دانش آموزان توصیه می‌شود که با مشاوره گرفتن از کارشناسان آموزش و پرورش بهترین هدایت تحصیلی را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور کسب و برای استان افتخارآفرینی کنند.