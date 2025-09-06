به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی امروز در دیدار با جمعی از علمای اهل تسنن و تشییع به مناسبت هفته وحدت با تأکید بر اینکه وحدت یکی از اوجب واجبات است، گفت: همه انسان‌ها از یک نوع آفریده شده‌اند و تفاوت‌های ظاهری نمی‌تواند مانع همبستگی آنان شود.

وی افزود: وحدت باید هم در بعد نظری و هم در بعد عملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با طرح مثالی از حوزه زنبورداری و کشاورزی گفت: همان‌طور که در این عرصه‌ها نسخه و روش کار بر اساس شناخت دقیق شرایط و نیازهاست، در مورد انسان نیز باید شناخت کافی نسبت به ماهیت انسانی داشته باشیم. انسان‌ها همه یک نوع هستند و اختلاف در رنگ، زبان و قومیت نمی‌تواند مانع اتحاد شود.

آیت‌الله عبادی افزود: قرآن کریم تأکید دارد که انسان‌ها امت واحده هستند و معیار برتری تنها تقوا و پرهیزکاری است نه ویژگی‌های ظاهری.

وی با بیان اینکه انسان موجودی آزاد و مختار است گفت: آزادی و اختیار، مسئولیت‌پذیری در برابر رفتار‌ها را به دنبال دارد و وجدان عملی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اهمیت انتخاب‌های انسان و آزمون‌های زندگی افزود: این آزمایش‌ها فرصت‌هایی برای رسیدن به کمال و سعادت با ایمان و رضایت به خداوند هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین با اشاره به فتنه‌های آخرالزمان گفت: نباید از این فتنه‌ها هراس داشت چرا که در نهایت تحولات به سود اسلام حقیقی خواهد بود و با ظهور حضرت مهدی (عج)، تمدن اسلامی واقعی محقق می‌شود.