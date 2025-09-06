پخش زنده
امروز: -
امیررضا مسلمان کاراته کای شایسته میاندوآبی نایب قهرمان کاتای جوانان آسیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی ردههای سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای آسیا از روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۵۱۶ کاراته کا در شهر شائوگوان چین برگزار شد.
در ترکیب تیم ملی اعزامی کشورمان به این رقابتها در کاتا انفرادی جوانان امیررضا مسلمان از استان آذربایجان غربی (شهرستان میاندوآب) موفق به کسب مدال نقره آسیا شد.
مسلمان در این رقابتها با شکست حریفان خود از هند، هنگ کنگ و عربستان راهی فینال این رقابتها شد که در فینال با تمامی شایستگیها برابر حریف ژاپنی خود بازی را واگذار و به مدال نقره دست یافت.