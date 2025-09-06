پخش زنده
عملیات احداث کمربند نیمه کاره شهر خلخال با تامین اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی، پس از ۱۵ سال توقف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل علی یوسف زاده معاون ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در بازدید از عملیات احداث کمربند شهر خلخال گفت: احداث این پروژه به عنوان قطعه سوم راه خلخال - فیروزآباد و سرچم - اردبیل در مجموع به طول ۵.۵ کیلومتر از سرگرفته شد.
وی افزود: اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده و با تکمیل و بهرهبرداری از آن، امکان دسترسی خودروها از راه خلخال به فیروزآباد و سرچم - اردبیل به راه های منتهی به استان گیلان فراهم و مشکل ترافیک خودروهای سنگین در شهر خلخال رفع خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه اداره کل راه شهرسازی استان اردبیل اظهار امیدواری کرد این طرح تا دو سال تکمیل و به مرحله بهرهبرداری برسد.