به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار تشان گفت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و تسریع در فعالیت عمرانی یک دستگاه بیل بکهول به ناوگان خودرویی این شهرداری افزوده شد.

کرمی افزود: پیش از این و در جهت توانمندسازی شهرداری تشان، ناوگان خودرویی این شهرداری به ماشین آلاتی از جمله کمپرسی، ماشین حمل زباله اتوماتیک و بیل زنجیری تجهیز شد.

شهر تشان در جنوب شرقی استان خوزستان و در شمال شهرستان بهبهان قرار دارد.