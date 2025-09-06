مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ی لرستان از اختصاص یک هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های آبی استان خبر داد.

اختصاص یک هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان به طرح‌های آبی لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ی لرستان گفت: یک هزار و۴۸۶میلیارد تومان امسال برای اجرای طرح‌های حوزه ی آب استان اختصاص یافته است .



داریوش حسن نژاد افزود:تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۶۸۸ میلیارد تومان هم به صورت اوراق اختصاص یافته است.

وی گفت: این‌میزان اعتبار برای اجرای ۲۶ طرح در دست اجرای حوزه ی آبی استان هزینه می‌شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ی استان بیان کرد: همچنین دو سدو چهار ایستگاه پمپاژ جایدر و چم مهر شهرستان پلدختر ، نیله خرم آباد و اسماعیل آباد دلفان هم آماده ی بهره برداری است.



