مدیرعامل شرکت آب منطقهی لرستان از اختصاص یک هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان اعتبار به طرحهای آبی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت آب منطقهی لرستان گفت: یک هزار و۴۸۶میلیارد تومان امسال برای اجرای طرحهای حوزه ی آب استان اختصاص یافته است .
داریوش حسن نژاد افزود:تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۶۸۸ میلیارد تومان هم به صورت اوراق اختصاص یافته است.
وی گفت: اینمیزان اعتبار برای اجرای ۲۶ طرح در دست اجرای حوزه ی آبی استان هزینه میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهی استان بیان کرد: همچنین دو سدو چهار ایستگاه پمپاژ جایدر و چم مهر شهرستان پلدختر ، نیله خرم آباد و اسماعیل آباد دلفان هم آماده ی بهره برداری است.