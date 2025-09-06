مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به کاهش ذخیره خون این استان از شهروندان خواست تا با اهدای خون به کمک بیماران نیازمند خون بشتابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کیان دهراب پور بیان کرد: طی روز‌های شهریور ماه به خاطر گرمی هوا، تعطیلات مکرر و سفر‌های تابستاتی، ذخیره خون استان پایین آمده است.

وی گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان ۲ هزار و ۲۸۵ واحد معادل پنج و شش دهم (۵.۶) روز می‌باشد در حالی که حداقل ذخیره استاندارد خون هشت روز است.

به گفته وی با توجه به نیاز حداقل ثابت روزانه مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی برای تامین ۱۰۰ درصد نیاز بیماران، اهداکنندگان با هر گروه خونی با حضور در مراکز اهدای خون استان یاریگر بیماران باشند.

استاندارد ذخیره خونی معادل هشت روز است.

بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یک‌هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی در این استان به‌صورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۵۷.۵۹ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان مستمر هستند و حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.