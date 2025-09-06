معاون عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها تاکید کرد و وعده داد مشکلات آنها به‌صورت ویژه پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاون و دستیار عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صبح امروز در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ۳۰نفر از تولیدکنندگان استان مهم‌ترین دغدغه‌های خود را در حوزه تأمین و تخصیص ارز، ثبت سفارشات و واردات مواد اولیه، مشکلات فرآیند‌های گمرکی و بروکراسی اداری مطرح کردند.

فعالان اقتصادی در این جلسه گفتند طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و نوسانات آن موجب وقفه در تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

علی لطفی زاده، معاون عالی وزیر صمت در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی در شرایط تحریم، بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها تأکید کرد و وعده داد مشکلات مطرح‌شده در این نشست به‌صورت ویژه پیگیری شود.

وی با تاکید بر نقش نمایندگان در بهبود فضای اقتصادی کشور گفت: قانون‌گذاری نباید تنها از زاویه نگاه محدود انجام شود، اگر به دنبال تدوین قوانین کارآمد در حوزه اقتصاد هستیم، باید از دانش فعالان واقعی تجارت استفاده کنیم.

معاون عالی وزیر صمت افزود: هرچه حضور افراد متخصص در فرایند قانون‌گذاری پررنگ‌تر شود، تصمیم‌ها سریع‌تر و اثربخش‌تر به نتیجه می‌رسند و رضایت مردم نیز افزایش می‌یابد.

لطفی زاده با اشاره به موانع پیش‌روی تولید گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات تولید ناشی از دیوان‌سالاری اداری است و برای رونق اقتصادی باید مسیر‌های مالیات، مجوز‌ها و فرآیند‌های اداری تسهیل شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.

وی افزود: همزمان باید برای واحد‌های تولیدی خدمات و حمایت‌های متناسب فراهم شود تا نه‌تنها تولید حفظ شود بلکه اشتغال نیز افزایش یابد.

اکبر بهنام جو استاندار قم هم در این جلسه، پیگیری و رفع مشکلات پیش روی تولید کنندگان را اولویت فعالیت مسئولان استان دانست و گفت: با هموار کردن مسیر تولید، درصدد افزایش اشتغالزایی هستیم.