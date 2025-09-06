پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: ۶۰۰ برنامه متنوع در قالب ۴۵ سرفصل همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار بهروز حکمتپور روز شنبه در نشست ستاد هماهنگی هفته دفاع مقدس دزفول بیان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی ایثارگریها، مقاومتها و حماسه سازیها است.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای طیف متنوعی از برنامههای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، هنری و خدماتی همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان ادامه داد: تبیین دستاوردهای انقلاب و ابعاد جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به مناسبت هفته دفاع مقدس مورد تاکید قرار گرفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با تاکید بر لزوم مشارکت همه دستگاهها در اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در میان قشرهای مختلف مردم به ویژه نسل جوان به عنوان هدف و اولویت اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس تعیین شده است.
وی افزود: برگزاری یادوارههای شهدای آبروی محله، غبارروبی مزار شهدا و گرامیداشت مقام شامخ آنان، برپایی غرفههای فرهنگی و نمایشگاههای موضوعی، اجرای رزمایش کمکهای مومنانه به نیازمندان، سازماندهی گشتهای محلهمحور با محوریت پایگاههای مقاومت، برگزاری جشنوارههای سرود و شب شعر دفاع مقدس، اجرای برنامههای ورزشی و جلسات سیاسی تربیتی و همچنین برگزاری شامگاههای یاد یاران (مراسم یادبود شهدا) از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس در دزفول است.