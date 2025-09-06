پخش زنده
سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر حوزه علمیه صدربازار اصفهان با اشاره به اینکه از شنبه هفته پیش سال تحصیلی حوزوی رسما آغاز شد گفت: سال تحصیلی برای برخی طلاب از امروز آغاز شد.
حجتالاسلام مجید جلالی افزود: حدود ۵ هزار نفر از طلاب در سطوح مقدماتی و عالی مشغول تحصیل میشوند.
وی ادامه داد: چند هزار نفر هم درس خارج را از این هفته شروع میکنند.
سال تحصیلی حوزه علمیه تا مرداد سال بعد ادامه دارد.
نزدیک به ۴۰ مدرسه علمیه در سراسر استان وجود دارد.