طرح فروش ۳ محصول سایپا برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده از فردا (۱۶ شهریور) آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، متقاضیان می توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۶ شهریور با مراجعه به سامانه فروش محصولات سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com ثبت‌نام کنند.

در این طرح فروش، خودرو‌های ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه می‌شود.

همچنین، ساینا GX-L دوگانه‌سوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.

براساس این گزارش؛ متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود.

همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.

متقاضیان خرید محصولات سایپا برای اطلاع بیشتر از جزئیات بخشنامه فروش کلیک کنید.