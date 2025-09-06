پخش زنده
طرح فروش ۳ محصول سایپا برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از فردا (۱۶ شهریور) آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، متقاضیان می توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۶ شهریور با مراجعه به سامانه فروش محصولات سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com ثبتنام کنند.
در این طرح فروش، خودروهای ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه میشود.
همچنین، ساینا GX-L دوگانهسوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.
براساس این گزارش؛ متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبتنام اعمال میشود.
همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
متقاضیان خرید محصولات سایپا برای اطلاع بیشتر از جزئیات بخشنامه فروش کلیک کنید.