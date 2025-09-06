به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفت: این همایش فرصتی برای ارتباط و هم‌اندیشی اندیشمندان حوزه حکمرانی دینی و بستری برای تضارب آرا و شناسایی آثار برتر در این عرصه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مشکی‌باف، با بیان اینکه همایش امسال در بهمن‌ماه برگزار می‌شود، افزود: علاوه بر موضوعات گذشته شامل «فقه حکومتی»، «اندیشه سیاسی اسلام» و «حقوق اساسی اسلام»، بخش «تجربه حکمرانی دینی» نیز به سرفصل‌های همایش افزوده شده است. در این بخش، آثار مرتبط با تجربه‌های تاریخی و معاصر حکمرانی در جهان اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بخش ویژه امسال با محوریت «کارآمدی» طراحی شده و آثاری همچون کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط با این موضوع مورد توجه قرار خواهند گرفت.

قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی افزود: همچنین بخش «مقالات علمی ـ پژوهشی» به‌صورت مستقل به تحلیل و ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی و حوزوی در زمینه حکومت اسلامی اختصاص یافته است.

مشکی باف گفت: آثار قابل پذیرش در همایش شامل کتاب‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۳، پایان‌نامه‌های دکتری دفاع‌شده در همین سال و مقالات علمی ـ پژوهشی پذیرفته‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ خواهد بود. مقالات باید در رده علمی ـ پژوهشی باشند و مقالات علمی ـ تخصصی یا ترویجی در این بخش پذیرفته نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: مهلت ارسال آثار از ۱۵ شهریور آغاز شده است و تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از راه تارنمای دبیرخانه همایش به نشانی www.rcipt.ir ارسال کنند.