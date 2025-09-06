به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نمایشگاه آثار نقاشی حامد وثوقی، هنرمند طبیعت‌گرای کردستان در گالری سوره سینما بهمن سنندج برپا شده است.

نمایشگاهی که روایتگر طبیعت بکر و زیبای کردستان است.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار پِلِن‌اِر (نقاشی در فضای باز) این هنرمند را به نمایش گذاشت.

آثاری که با الهام از مناظر بکر کردستان و ضربه‌قلم‌های امپرسیونیستی، لحظه‌های ناب طبیعت را روایت می‌کنند.

این نمایشگاه، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان هنر و طبیعت کردستان بود؛ جایی که هر تابلو، پژواکی از کوه، باد، و خاطره‌ی زیستن در سرزمین مادری‌ست.

‌وثوقی تاکنون نمایشگاه‌های متعددی در شهر‌های مختلف از جمله سقز، سنندج، تبریز، سلیمانیه عراق و تهران برگزار کرده و همواره کوشیده است تا هنر خود را با دغدغه‌های زیست‌محیطی، فرهنگی، و انسانی پیوند دهد.