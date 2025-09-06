پخش زنده
نمایشگاه هنرمند کردستانی در گالری سینما بهمن سنندج برپاشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نمایشگاه آثار نقاشی حامد وثوقی، هنرمند طبیعتگرای کردستان در گالری سوره سینما بهمن سنندج برپا شده است.
نمایشگاهی که روایتگر طبیعت بکر و زیبای کردستان است.
این نمایشگاه مجموعهای از آثار پِلِناِر (نقاشی در فضای باز) این هنرمند را به نمایش گذاشت.
آثاری که با الهام از مناظر بکر کردستان و ضربهقلمهای امپرسیونیستی، لحظههای ناب طبیعت را روایت میکنند.
این نمایشگاه، جلوهای از پیوند عمیق میان هنر و طبیعت کردستان بود؛ جایی که هر تابلو، پژواکی از کوه، باد، و خاطرهی زیستن در سرزمین مادریست.
وثوقی تاکنون نمایشگاههای متعددی در شهرهای مختلف از جمله سقز، سنندج، تبریز، سلیمانیه عراق و تهران برگزار کرده و همواره کوشیده است تا هنر خود را با دغدغههای زیستمحیطی، فرهنگی، و انسانی پیوند دهد.