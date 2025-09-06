به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت:در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی استان،سه سارق مسلح و یک همدست آنان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان افزود:از این سارقان چهار دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و اموال مسروقه به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

