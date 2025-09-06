انهدام باند سارقان مسلح جادهای در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سارقان مسلح در جاده های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان
؛سردار محمدرضا هاشمیفر گفت:در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی استان،سه سارق مسلح و یک همدست آنان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان افزود:از این سارقان چهار دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و اموال مسروقه به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
سردار هاشمیفر بابیان اینکه این باند با شگردهای مجرمانه خاص، اقدام به سرقت از رانندگان عبوری در جاده ای استان کرده بودند ،گفت: تاکنون ۱۷ پرونده برای آنها تشکیل شده است.