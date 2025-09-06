به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس اداره محیط زیست هندیجان گفت: بنا بر اعلام گزارش همیاران و فعالان محیط زیست این شهرستان دو عدد سفر ماهی معروف به سفره ماهی لوخمه در ساحل بحرکان پس از به گل نشستن، از بین رفتند.

محسن شعبانی افزود: این گونه سفره ماهی که در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق جنوبی ایران نام‌های مختلفی دارد و دارای بدنی پهن و دیسک مانند با لکه‌های تیره و برجسته و زمینه قهوه‌ای و روشن است و در آب شور زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این نوع سفرماهی هادر سواحل شنی، صخره‌های مرجانی و در عمق ۵۰ متری زیست می‌کنند.