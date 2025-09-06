همزمان با سالروز ولادت باسعادت پیامبر رحمت (ص) و آغاز هفته وحدت، همایش اقتدار، قدرت و انسجام ملی در سایه دین و قرآن کریم و تاکیدات امامین انقلاب اسلامی در مزار شیخ‌ احمد جامی برگزار شد.

نائب تولیت مزار شیخ الاسلام احمدجامی در این همایش گفت: امروزه شاهد وحدت عملی در شهرستان تربت جام هستیم و انتصاب دو بخشدار و مدیر جهاد کشاورزی از اهل سنت را به فال نیک می گیریم.

حسن جامی الاحمدی افزود: گاهی افراد بی اطلاع از دین حرفی می زنند وآتشی روشن می کنند که خاموش کردن آن کار سختی است، دلسوزان نظام و همه ما تکلیف داریم از وحدت عملی حفظ حراست کنیم.

امام جمعه تربت جام نیز با اشاره به دو خنجرِ توهین و تکفیر، آنها را ابزار شیطانی برای ایجاد تفرقه در صفوف امت اسلام خواند و گفت: وحدت مذاهب اسلامی نه یک تاکتیک سیاسی و مصلحت زمانه، بلکه از اصول اساسی قرآن و سیره پیامبر (ص) و اهل‌ بیت (ع) است، وقتی محبوب الهی یکی باشد باید دل‌ های متفرق با هم متحد و واحد شوند.

حجت الاسلام حسین اسلامی با استناد به خطبه ۲۰۶ نهج‌البلاغه و نیز حدیث شماره ۶۸۷۲ که در صحیح بخاری وارد شده است، افزود: آن کسی که به اسم تشیع به مقدسات اهل‌ سنت توهین می‌ کند و آن کسی که به اسم تسنّن، شیعیان را تکفیر می‌ کند، فرسنگ‌ ها از مکتب تشیع و مذهب تسنّن دور افتاده‌ اند.

وی تصریح کرد:خداوند در قرآن وعده داده است که "يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم" و مولا علی (ع) فرموده اند که شرط تحقق این وعده الهی، وحدت و اتحاد است، یعنی اگر امت اسلام متحد و یکپارچه بودند شاهد وضعیت تاسف‌ بار در غزه مظلوم نبودیم تا ببینیم چگونه حدود ده میلیون یهودی صهیونیست مقابل چشمان چند صد میلیون مسلمان در غرب آسیا این جنایات های هولناک را انجام می‌ دهند.

مدرس حوزه علمیه تایباد هم گفت: مردم باید با تمسک به آیات الهی و با وحدت عملی از ایجاد اختلاف پرهیز کنند و مسلمانان باید حول محور وحدت حرکت کنند. محور وحدت نیز طایفه ای، رنگ و نژاد و مذهب نیست بلکه وحدت باید در سایه آیات الهی و سیره رسول خدا حاصل شود.

مفتی عبدی افزود: مسلمانان جهان و سران کشورهای اسلامی اگر به محتوای آیات الهی عمل می کردند امروز شاهد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و قتل و عام مردم غزه نبودیم.

معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی هم با تاکید بر همسویی و انسجام بین مردم شیعه و اهل سنت، از وجود پیامبر اسلام (ص) به عنوان نقطه عطف اتحاد و پیوند جهان اسلام برای مبارزه با شرک و استعمار جهانی نام برد و گفت: دوازدهم ربیع الاول به روایت اهل سنت و ۱۷ربیع الاول به روایت شیعه میلاد مسعود حضرت محمد (ص)و امام جعفر صادق (ع) به ابتکار امامین انقلاب هفته وحدت نامیده شده است.

حجت الاسلام علی عسکری افزود: مسئله وحدت مذاهب اسلامی یک واقعیت قرآنی و تعالیم دین خدا است که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی باید عملی شود.

وی تاکید کرد: برگزاری جلسات تلفیقی بسترساز امید در جامعه است و نقش علمای شیعه و سنی و نخبگانی در موضوع وحدت چون این افراد سرحلقه های فکری و عملی جامعه دینی هستند، نقشی محوری در بین جامعه و مردم است.

مولوی شرف الدین جامی الاحمدی امام‌ جمعه اهل سنت نیز گفت: وحدت از مهمترین امورات جامعه و امنیت آور‌ است، امروزه جان مسلمانان دنیا، فلسطین و قدس شریف بر اثر تفرقه ای که بین سران حکومت های اسلامی است به خطر افتاده است و مردم مظلوم غزه به دست رژیم صهیونیستی و حامیانش قتل عام می شوند.

مه آبادی فرماندار تربت جام هم گفت:مردم شیعه و سنی در این خطه مرزی با وحدت و همدلی در کنار هم زندگی خوب و مسالمت آمیزی دارند و در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعالی دارند و پای آرمانهای انقلاب، شهیدان، امام (ره)و مقام معظم رهبری ایستاده اند و با وحدت، همدلی، وفاق ملی و انسجامی که دارند، شاهد پیشرفت ها و توسعه های همه جانبه در شهرستان هستیم.

ادای احترام به ساحت مقدس شهدا، اجرای نت خوانی، شعر خوانی و قرائت دلنوشته در وصف پیامبر (ص) از جمله بخش های این همایش بود.