اختتامیه جشنواره قرآنی امام رضا (ع) با عنوان «رایحه رضوان»، ویژه زائران و مجاوران، دوشنبه ۱۷ شهریور در حرم رضوی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مقومی، رئیس اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی گفت: اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی، با هدف آشنایی و اُنس بیشتر زائران و مجاوران با قرآن، امسال جشنواره قرآنی «رایحه رضوان» را برگزار کرد.

مقومی ادامه داد: این جشنواره برای نخستین‌بار به‌طور ویژه در رشته‌های مختلف، با محوریت زائران (با رده سنی کودک، بزرگسال و خانواده‌ها)، طراحی شده است.

وی اضافه کرد: این جشنواره شامل بخش‌هایی همچون فرازخوانی قرآن کریم، اذان، حفظ سوره‌ها، احادیث رضوی، کتاب خوانی سیره رضوی، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، خوشنویسی، نقاشی و تذهیب، تولید فیلم کوتاه، طراحی بازی و تولید پادکست است که آثار ارسال شده ارزیابی شده و نتایج آن در مراسم اختتامیه، اعلام می‌شود.

رئیس اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره قرآنی، دوشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز نمایشگاه و همایش‌های آستان قدس رضوی، واقع در پارکینگ یک برگزار می‌شود.