پخش زنده
امروز: -
براساس اطلاعیه مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ماه گرفتگی کلی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، در تمام ایران قابل رؤیت خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکشنبه ١٦ شهریور ١٤٠٤ از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه، ماه گرفتگی شروع میشود. ساعت ٢١ و ١ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را میپوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز میشود.
در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق میافتد. این گرفتگی کلی در تمام ایران قابل رؤیت خواهد بود.
همچنین در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.