پخش زنده
امروز: -
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان گفت: این استان با سهمیه ۱۴۵ پایگاه مدرسهای بر اساس نرخ بیسوادی و کمسوادی در مناطق مختلف استان بر اساس بیشترین فراوانی اولیای بیسواد این طرح را اجرا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانگیر رشیدیحر گفت: از سال ۱۴۰۴، فعالیتهای سوادآموزی در کشور با رویکرد مدرسهمحوری دنبال خواهد شد و خوزستان با ۱۴۵ پایگاه مدرسهای سهم ویژهای در این طرح دارد.
وی ادامه داد: در طرح مدرسهمحوری، مدارس به عنوان کانون اصلی تربیت محله و محور ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی ایفای نقش میکنند. این رویکرد با هدف پیوند مؤثرتر میان فرایند آموزش، خانوادهها و جامعه محلی طراحی شده است.
رشیدیحر تأکید کرد: امروز سواد فراتر از سواد پایه (خواندن و نوشتن و حساب) است و آموزش مهارتهایی همچون سواد قرآنی، رسانهای، مالی، عاطفی، ارتباطی، تربیتی و رایانهای را نیز در بر میگیرد.
معاون سوادآموزی خوزستان افزود: مدارس، با ظرفیتهای موجود و همراهی خانوادهها و نهادهای محلی، میتوانند نقش مؤثری در توانمندسازی سوادآموزان ایفا کنند. سهمیه استان خوزستان برای اجرای این طرح ۱۴۵ پایگاه مدرسهای تعیین شده است که بر اساس نرخ بیسوادی و کمسوادی در مناطق مختلف استان بر اساس بیشترین فراوانی اولیای بیسواد توزیع خواهد شد.
رشیدیحر اضافه کرد: در دومین جلسه شورای پشتیبانی مصوب شد هزینههای کلاسهای تقویتی و کنکوری فرزندان اولیای بیسوادی که در سال تحصیلی آینده در کلاسهای سوادآموزی مدرسهمحور شرکت میکنند، از محل مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها تأمین شود.
وی گفت: همچنین از سوی استاندار از مدیران مدرسهمحور که بیشترین ثبتنام اولیای بیسواد را انجام دهند، تجلیل خواهد شد تا انگیزه بیشتری برای مشارکت در این حرکت ملی ایجاد شود. تحقق این اهداف تنها با همکاری نهادهای محلی و مشارکت فعال مردم امکانپذیر است تا گامی اساسی در مسیر ریشهکنی بیسوادی برداشته شود.