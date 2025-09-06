پخش زنده
سریال طنز و خانوادگی «دستچین»، همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) از سهشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، «دستچین» نخستین تجربه تلویزیونی سید مصطفی آزاد در قالب یک مجموعه داستانی است؛ چهرهای که طی سالهای اخیر با تولید محتوا و روایتهای خلاقانه در فضای مجازی شناخته شده و حالا در قالب یک سریال کمدی و خانوادگی به رسانه ملی آمده است.
داستان این سریال درباره جوانی اهل سبزوار است که در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش با مجموعهای از اتفاقات عجیب و پیشبینینشده مواجه میشود. بهرهگیری از لهجه شیرین و بومی سبزواری، فضای طنز و طراحی شخصیتهای نزدیک به واقعیت، از جمله ویژگیهایی است که «دستچین» را به اثری دلنشین و تماشایی برای مخاطب تبدیل کرده است.
در این سریال، علاوه بر سید مصطفی آزاد، بازیگرانی، چون هادی عامل هاشمی، لاله صبوری، کوروش فقیرشاهی، مهتاب کیان و جلال شهبازنژاد به ایفای نقش پرداختهاند.
«دستچین» که به همت خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ تولید شده است، از سهشنبه ۱۸ شهریور هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.