رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نهاوند از آغاز مرحله سوم مرمت کاروانسرای سعادت با ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن جانجان با بیان اینکه تاکنون دو مرحله مرمت در این کاروانسرای تاریخی انجام شده است گفت: مرحله سوم مرمت کاروانسرا شامل سر در ورودی، پلهها، درب قدیمی کاروانسرا و سقف ایوان است.
او تصریح کرد: کاروانسرای سعادت، اثری به جا مانده از دوران قاجار و ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نهاوند گفت: این بنای دوطبقه، سالها مرکز تجارت محلی بوده و در گذر زمان نقشهای متعددی را ایفا کرده است.
محسن جانجان افزود: این کاروانسرا از یک میدانبار محلی به بازاری برای فرش دستباف تبدیل شد و اکنون به عنوان یکی از جاذبههای تاریخی نهاوند احیا شده است.