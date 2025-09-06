با حضور مدیران کل صمت ۶ استان کشور؛
برگزاری نشست منطقهای مدیران کل صمت در یاسوج
نشست منطقهای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۶ استان کشور در یاسوج برگزار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار مدیران کل صنعت و معدن و تجارت گفت: کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن تنها یک درصد وسعت کشور، اما از جاذبههای تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار است و از مجموعه ۲ هزار اثر تاریخی ۳۰۰ جاذبه منحصربهفرد است.
یداله رحمانی با بیان اینکه ۵۶ درصد سطح استان کهگیلویه و بویراحمد را جنگل تشکیل داده افزود: این میزان سطح پوشش جنگلی در استان شش برابر میانگین سرانه جنگلی کشور و ۵۰ درصد بیشتر از متوسط بینالمللی است.
رحمانی با اشاره به قابلیتهای کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گیاهان دارویی اضافه کرد: ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان هستند که بیش از ۴۷۵ قلم حدود ۵۰ مورد آن به دلیل موقعیت ممتاز کوه دنا و ذخیره گاه ژنتیکی آن، منحصربهفرد هستند.
استاندار با اشاره به فعال بودن ۲۸۰ واحد پرورش آبزیان و تولید سالانه ۲۵ هزار تن ماهیان سردآبی و رتبه سوم کشوری استان در این زمینه گفت: با افتتاح طرحهای جدید، هزار و ۶۰۰ تن تولید ماهیان سردابی به این ظرفیت استان افزوده میشود.
رحمانی در ادامه نفت و گاز و پتروشیمی را از دیگر ظرفیتها و قابلیتهای کهگیلویه و بویراحمد در حوزه انرژی عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این ظرفیتها، شاخصهای اقتصادی استان در مقایسه با میانگین کشور، نامطلوب است که در این زمینه نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی هستیم.
وی به سهم ناچیز استان در تولید ناخالص داخلی اشاره و آن را شش صدم درصد عنوان کرد و گفت: ۲ صدم درصد از کارگاههای بالای ۱۰ نفر کشور و یک درصد ارزش افزوده بخش معدن کشور و برخورداری از معادن کمیاب مانند فسفات، بوکسیت و سلستین از ظرفیتهای استان است.
استاندار افزود: با وجود اینکه ۲۵ صدم درصد سپردههای بانکی کشور را داریم، اما ناامید نیستیم و با مسیر تعیین شده درصدد رفع این کمبودها هستیم.
رحمانی مشکل اصلی کهگیلویه و بویراحمد را تخصیص نامناسب اعتبارات دولتی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که ۹۰ درصد بودجه به هزینههای جاری اختصاص داده میشود جایی برای سرمایهگذاری عمرانی باقی نمیگذارد و هیچ راهکاری جز اینکه به سراغ بخش خصوصی برویم نداریم.
وی با اشاره به سیاستهای کلان کشور از جمله تاکید مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری برای تولید و سیاستهای اقتصاد مقاومتی اولویتهای توسعه استان را برشمرد و گفت: توسعه زیرساختها به ویژه شبکه راهها و ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری از برنامهها در راستای توسعه استان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید و سرمایهگذاری برای رفع مشکلات تولید کنندگان گفت: با اختصاص پنجشنبهها به بررسی طرحهای بزرگ سرمایهگذاری و چهارشنبهها به رفع موانع تولید با حضور مستقیم استاندار درصدد کمک به بخش تولید و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری هستیم.
رحمانی توسعه گردشگری را از دیگر برنامههای استان برشمرد و گفت: احیای ۱۸ طرح نیمهتمام گردشگری با پیشرفت کاری بین ۵۰ تا ۹۰ درصد با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸، توسعه نیروگاههای خورشیدی که برای ۶۰۰ مگاوات برنامهریزیشده و ۳۸ مگاوات در هفته دولت آغاز شده از موارد برنامهریزی شده برای استان است.
وی از برگزاری نشست منطقهای با حضور استانداران این استانها استقبال کرد و گفت: نشست منطقهای با حضور استانداران استانهای عضو برای هماهنگی بیشتر و حل مسائل مشترک، ایجاد کارگروههای تخصصی بین استانها برای بهرهگیری از ظرفیتهای هر منطقه میتواند در زمینه معرفی ظرفیتها و بستههای سرمایهگذاری مثمرثمر باشد.
استاندار بر تدوین سازوکارهای تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها در حوزه اعتبارات عمرانی و بودجهریزی تأکید کرد و افزود: افزایش اختیارات استانها موجب میشود تا استانداران بتوانند برای حل مشکلات محوری خود تصمیمگیری کنند.
رحمانی با اشاره به اینکه ۶۵ طرح سرمایهگذاری برای استان تعریف شده است، گفت: نباید هیچ فرصت سرمایهگذاری را از دست دهیم و از سرمایهگذاران و حوزه صنعت برای ایجاد رونق تولید و اشتغال در استان با حفظ محیط زیست حمایت میکنیم.
در ادامه مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و بوشهر نشستی در اتاق بازرگانی استان برگزار کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست با تأکید بر چالشهای اقتصادی استان گفت: میلیاردها دلار در گمرکها رسوب کرده و ثبت سفارش با مشکلات زیادی مواجه است.
عبدالله قبادی با بیان اینکه حلقه مفقوده در تأمین کالا، تخصیص ارز است افزود: کهگیلویه و بویراحمد استانی نوپا است بنابراین اتاق بازرگانی در زمینه فرهنگسازی فعالیتهای تجاری چالش دارد.
قبادی اضافه کردبا بیان اینکه برای برنامهریزی دقیق نیازمند همدلی و همکاری با استانهای همجوار هستیم اضافه کرد: همچنین واحدهای خرد در حال تعطیلی هستند و باید تولید و نیروی کار آنها حفظ شود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به میزبانی استان از مدیران سازمان صمت استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان گفت: این نشست در راستای برنامههای وزارت صمت و رویکرد نسبت به مسائل منطقهای و هم افزایی برای تصمیم گیری بهتر برگزار شد.
سید امیر تیمور موسویان با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای استان گفت: باید از منابع و فرصتهای موجود استفاده کنیم تا زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی فراهم شود.
موسویان افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد نفت و گاز و ۱۰ درصد روانآبهای کشور را در اختیار دارد و با تخصیص ۱۶۳ میلیون مترمکعب آب، امکان توسعه صنایع مختلف فراهم است.
وی با بیان اینکه در این نشست پیشنهاد ایجاد پایانه صادرات ماهیان سردابی مطرح شد اضافه کرد: ظرفیت بالقوهای در این حوزه وجود دارد.
موسویان با اشاره به اینکه سیاست پرهیز از خامفروشی در استان پیگیری میشود، ادامه داد: تولیدات معدنی باید فرآوری شوند تا ارزش افزوده در استان باقی بماند.
همچنین مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان گفت: نشست منطقهای با حضور استانداران، معاونان اقتصادی، روسای اتاق بازرگانی و مدیران کل سازمان صمت برگزا شود.
کرمی افزود: کارگروه ویژهای تشکیل و بستههای سرمایهگذاری هر استان مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به ظرفیتهای متنوع هر استان و تبادل تجربیات، مقرر شد طرحهای مشترک صنعتی، معدنی و صادراتی با هماهنگی بین استانها پیگیری و اجرایی شود تا از فرصتهای منطقهای به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
همچنین تأکید شد که توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری باید با نگاه به عدالت، حفظ تولیدکنندگان خرد و ارتقای فرهنگ تجاری استانها پیش برود تا اثرات آن به همه مردم منطقه برسد.
همه مدیران و مسئولان حاضر در پایان این نشست، بر اهمیت همکاری و همافزایی میان استانهای منطقه تأکید کردند.