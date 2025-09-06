پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس بیش از ۴ هزار برنامه در هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم» در اذربایجان غربی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت آذربایجانغربی با شعار «ما فاتحان قلهایم» برگزار شد.
در این جلسه مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت تبیین و انتقال مفاهیم فرهنگی و هنری دفاع مقدس به نسل جوان گفت: باید با همپوشانی و همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانهها و زیرساختهای موجود، این ارزشها بهصورت مؤثر منتقل شود .
وی اجرای برنامههای محلهمحور با محوریت دانشآموزان در سطح شهرستانهای استان را مورد توجه قرار داد و خواستار همکاری جدی بسیج در این زمینه شد.
در ادامه، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانغربی دفاع مقدس را برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در شرایط امروز جهان، باید قوی باشیم و از سرنوشت ملتهای ضعیف درس بگیریم. قدرت نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی ملت ایران بالاست و تنها باید نگرشها و دیدگاهها اصلاح شود .
سردار وحیدی، با تأکید بر لزوم تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران افزود: یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و هرگز نباید این قشر را فراموش کنیم .
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس اعلام کرد: بیش از ۴ هزار برنامه در سطح استان اجرایی خواهد شد که از جمله آن میتوان به دیدار با ائمه جمعه، خانوادههای شهدا و ایثارگران، گرامیداشت روز سرباز، غبارروبی مزار شهدا، رزمایش رهروان شهدا، رزمایش علمداران ولایت، رونمایی از کتاب، برگزاری نمایشگاهها و مسابقات مختلف اشاره کرد.
سردار وحیدی هدف اصلی این برنامهها را گفتمانسازی و جریانسازی در مقابل دشمنان و استکبار جهانی عنوان کرد.