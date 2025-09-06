کتابخانه ولایت گناوه با اعتبار ۳ میلیارد تومان بازسازی شد

کتابخانه عمومی ولایت گناوه پس از بازطراحی، تعمیرات اساسی و تجهیز با امکانات جدید با اعتبار بیش از ۳ میلیارد تومان، در آیینی با حضور مسئولان کشوری و استانی بازگشایی شد.