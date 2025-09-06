بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در آیینی با حضور رحمان ابراهیمی مدیرکل توسعه کتابخانهها، مجید خدابخش مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور، حیدر راهب مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر و جمعی از مسئولین محلی و علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی، کتابخانه عمومی ولایت گناوه پس از بازطراحی، تعمیرات اساسی و تجهیز با امکانات جدید، بازگشایی شد.
این کتابخانه در سال ۱۳۸۵ با زیربنای ۸۵۶ متر مربع تأسیس شده است که پس از نزدیک به دو دهه، با هزینهای بیش از ۳۰ میلیارد ریال مورد بازطراحی، نوسازی و تجهیز کامل قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، کتابخانه ولایت پس از بازطراحی و تعریف خدمات جدید، هماکنون با بخشهای تخصصی خود، از جمله بخش کودک، نوجوان، مخزن، نشریات، تازههای کتاب، مرجع، استانشناسی، محفل گفتوگو، سالنهای مطالعه عمومی و خصوصی و بخش اسباببازی برای خردسالان، آماده ارائه خدمات به تمامی علاقهمندان، بهویژه کودکان و نوجوانان است.بوشهر از استانهای پیشرو در بازطراحی کتابخانههاست
مدیرکل توسعه کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این آیین با قدردانی از تلاشهای انجام شده، گفت: هر اقدامی که در یک شهرستان صورت میگیرد، به سود مردم همان منطقه است و اگر مسئولان محلی همچون فرمانداری، شهرداری و شورای شهر در این مسیر مشارکت کنند، خدمات ارزشمندی به شهروندان ارائه خواهد شد.
رحمان ابراهیمی استان بوشهر را از استانهای پیشرو در حوزه بازطراحی کتابخانهها دانست و افزود: امیدواریم این کتابخانه با رفع نواقص موجود همچون تجهیزات و سالن جلسات، به الگویی موفق در ارائه خدمات کتابخانهای تبدیل شود.بازطراحی کتابخانه گناوه نماد جسارت و گامی در توسعه فرهنگی است
مدیرکل تأمین منابع کتابخانههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز در این مراسم گفت: اجرای طرح بازطراحی کتابخانه گناوه نشانه جسارت و روحیه پیشرو بودن گروه اجرایی است. با وجود برخی محدودیتها، این اقدام گام مهمی در توسعه فرهنگی شهرستان محسوب میشود.
مجید خدابخش با اشاره به اینکه این مجموعه بهعنوان کتابخانه مرکزی گناوه اهمیت ویژهای دارد، افزود: چنین طرحی میتواند نقطه عطفی برای ارتقای خدمات فرهنگی باشد و امیدواریم با ادامه این مسیر، شاهد گامهای بزرگتری در آینده باشیم.لزوم همراهی شهرداری در تکمیل خدمات کتابخانه ولایت گناوه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر نیز با اشاره به اجرای چندین طرح بهسازی کتابخانه در استان گفت: در طرح کتابخانه گناوه حدود سه میلیارد تومان هزینه شده که صرف بازسازی کامل فضا و تجهیز آن مطابق با استانداردهای روز کشور شده است. این اقدامات موجب رشد چشمگیر اعضای کتابخانه و افزایش امانت کتاب میشود.
حیدر راهب نصب تصاویر بزرگان و مشاهیر بومی در فضای کتابخانه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این کار علاوه بر زیباسازی محیط، موجب معرفی بهتر مفاخر استان به نسل جوان خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرداری گناوه در مقایسه با دیگر شهرهای استان همراهی لازم را نداشته است، افزود: انتظار داریم شورا و شهرداری در پرداخت حقوق قانونی کتابخانهها همکاری بیشتری داشته باشند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان خواستار تأمین بودجه برای تکمیل تجهیزات همچون سامانههای سرمایشی و پردههای سالن شد و تأکید کرد: رفع این نواقص موجب تمرکز بیشتر به سمت فعالیتهای محتوایی مانند محافل ادبی و برنامههای فرهنگی میشود.
در پایان این آئین، از دست اندرکاران این طرح با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد.