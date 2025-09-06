به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کریم اسکندری اظهار کرد: در این طرح، بیش از ۳۰۰۰ متر کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف احداث، ۳۲ پایه بتنی جدید نصب و ۳۶ پایه چوبی فرسوده جمع‌آوری شد.

وی افزود: این پروژه با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش پایداری شبکه، ارتقای رضایتمندی مشترکان و جلوگیری از سرقت شبکه اجرا شد.

اسکندری با اشاره به کشفیات ماینر در شهرستان گفت: این اقدام در راستای مقابله با استفاده غیرقانونی از انرژی برق و پیشگیری از بروز اختلال در تامین برق مشترکان صورت گرفت. استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر باعث افزایش بار شبکه، افت ولتاژ و ایجاد مشکلات در تأمین برق مناطق مسکونی به‌ویژه در فصل گرما می‌شود.

مدیر اداره توزیع نیروی برق گتوند ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم خواست هر گونه مورد مشکوک به استفاده غیرمجاز برق را اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.