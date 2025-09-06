به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهی درونه، حین کنترل خودرو‌های عبوری محور بردسکن- طبس به یک دستگاه وانت نیسان حامل ۵۰ راس گوسفند زنده مشکوک شدند و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: ماموران انتظامی پس از کنترل اسناد و مدارک راننده دریافتند این احشام بدون هرگونه مجوز حمل هستند.

او ارزش گوسفند‌های مکشوفه را بر اساس نظر کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این زمینه سه متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.