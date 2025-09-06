به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد: نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی امروز وارد هفتصدمین روز خود شده است و بیش از ۲.۴ میلیون غیرنظامی هدف قرار گرفته که در تاریخ معاصر بی سابقه است.

این دفتر تاکید کرد: این جنگ منجر به ویرانی شبه کامل غزه شده و ۹۰ درصد زیرساخت‌های این باریکه را ویران کرده است. خسارت‌های اولیه این جنگ ۶۸ میلیارد دلار برآورد شده است و رژیم صهیونیستی با زور نظامی و کوچ اجباری بر بیش از ۸۰ درصد مساحت نوار غزه سیطره یافته است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه افزود: رژیم صهیونیستی در این مدت مرتکب کشتار‌های وحشتناک و خونین شده که طی آن ۷۳ هزار و ۷۳۱ نفر شهید و مفقود شده‌اند که ۲۰ هزار نفر از آنها کودک و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر زن هستند. همچنین ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده به طور کامل نسل کشی شده، هزار و ۶۷۰ نفر از کادر پزشکی و ۲۴۸ خبرنگار، ۱۳۹ نفر از کارکنان دفاع شهری و ۱۷۳ نفر از کارکنان شهرداری به شهادت رسیدند. در این میان ۱۶۲ هزار نفر نیز مجروج شدند که در میان آنها قطع عضو، فلج و فقدان بیان وجود دارد.

این دفتر خاطرنشان کرد: نیرو‌های رژیم اشغالگر مرتکب جنایت کوچ اجباری و برنامه ریزی شده علیه ملت فلسطین شده و با تخریب اموال عمومی و امکانات اساسی آنها مانع بازگشتشان به خانه هایشان می‌شود که این امر نقض آشکار توافق چهارم ژنو بوده و جنایتی ضدبشری است که نیازمند پیگیری بین المللی است.

طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی در این مدت ۳۸بیمارستان، ۸۳۳مسجد و ۱۶۳ موسسه آموزشی را به طور کامل تخریب کرد. این رژیم همچنین هزاران موسسه دیگر را به طور گسترده تخریب کرده است و رژیم صهیونیستی با محاصره فراگیر غزه و ممانعت از ورود صد‌ها هزار کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه یک فاجعه انسانی بوجود آورده است که جان بیش از ۲.۴میلیون نفر را تهدید می‌کند و بیش از یک میلیون کودک اکنون در آستانه مرگ به دلیل گرسنگی هستند.

این درحالی است که ماه گذشته، حماس با ابتکار عمل مصر و قطر که خواستار آتش‌بس موقت ۶۰ روزه همراه با تبادل زندانیان بودند، موافقت کرد که تا حد زیادی شبیه به طرح «استیو ویتکاف (نماینده ویژه کاخ سفید در امور خاورمیانه)» بود؛ در حالی که نتانیاهو با نادیده گرفتن فشار‌های بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی به دلیل تشدید فاجعه انسانی در غزه و اعتراضات داخلی که خواستار پایان جنگ و توافق با حماس بودند، طرح گسترش حملات نظامی «ارابه‌های گیدعون ۲» با هدف اشغال شهر غزه را تصویب کرد.

با این حال، عمده سران امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرده‌اند که اشغال کامل شهر غزه ممکن نیست و رزمندگان مقاومت غزه شکست فاجعه‌باری را برای اشغالگران تحمیل خواهند کرد.