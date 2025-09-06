به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در مراسمی یاد و خاطره شهید آیت الله قدوسی اولین دادستان منصوب حضرت امام خمینی ره بعداز پیروزی انقلاب اسلامی وسرتیب وحید دستجردی فرمانده شهربانی کل کشور در نهاوند گرامی داشته شد.

شهید آیت الله قدوسی نهاوند‌ی دارای سوابق مبارزاتی قبل از انقلاب بود که در شکل گیری نهضت حضرت امام خمینی ودفاع از آن منشأ خدماتی شد.

وی با تأسیس مدرسه حقانی و تربیت نیرو‌های نخبه برای آینده انقلاب اسلامی کادر سازی کرد

همچنین در مدتی که مسئولیت دادستان‌ی کل را عهده دار بود پرونده‌ای بسیاری از جمله پرونده‌ای منافقان وگرچه‌های معاند را به دقت مورد رسیدگی قرار داد تا اینکه در محل کارش توسط گروه فرقان بر اثر بمب گذاری دفترش به فیض عظمای شهادت نایل آمد.

وی با فرستادن فرزند ارشدش به جبهه و شهادت ایشان گفته بود نمیخواهم شرمنده خانواده شهیدان بشوم.