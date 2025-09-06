اسامی بازیکنان دعوت شده به هفتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم کبدی جوانان دختر کشورمان اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی بازیکنان دعوت شده به هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم کبدی دختران جوان ایران اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ به شرح زیر اعلام شد:

شادی اشرفی

مهسا برونلی

مهدیه تایلی زاده

مهنا خلیلی

زهرا شاهسون

الیستر شکری

کیانا صادقیان

فاطمه عباس زاده

کیانا فاضلی

آیسان قاسمی

هستی کشاورزی

فرشته کلاگر

رسپینا محبی

مبینا مددی

فائزه مرادی

پریا هوشیار

سرپرست: منصوره ابوجعفری

سرمربی: ماهرخ دانش

مربی: زهرا معصوم آبادی

آنالیزور: سمانه افخم

مربی بدنساز: فرزانه عبدالهی

مسول هماهنگی: مونا سلیمانی

گفتنی است هفتمین اردوی تیم کبدی جوانان (دختران) از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ الی ۱۴۰۴/۶/۲۸ به میزبانی مجموعه ورزشی بعثت برگزار می‌شود و بازیکنان بایستی عصر روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه خود را به سرپرست تیم معرفی نمایند.