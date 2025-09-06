به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در ششمین نشست ستاد تحقق شعار سال با تأکید بر همکاری دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال، از رونمایی سه کتاب کلیدی در زمینه سرمایه‌گذاری خبر داد و خواستار افزایش تلاش‌ها برای جذب اعتبارات و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شد.

هاشمی گفت: مجوز‌های بی‌نام در استان با زمین مشخص، تخصیص مشخص و زیرساخت‌های لازم آماده است تا سرمایه‌گذار خود بتواند انتخاب کند که سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌ای انجام دهد.

وی افزود: چند دستگاه در جذب اعتبارات کم کاری کردند که باید تلاش بیشتر صورت گیرد و تاکید رئیس جمهور بر اتمام طرح‌های نیمه تمام بوده و هست و در استان نیز طرح‌ها در حال پیگیری است.

استاندار در بحث تنظیم بازار نیز گفت: دستگاه‌های مختلف نظارتی و بازرسی پای کار آمدند و همکاری‌های خوبی داشتند، اما همچنان باید نظارت‌ها با جدیت در سراسر استان ادامه داشته باشد.

در این جلسه همچنین از کتاب سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان، کتاب سرمایه گذاری برای تولید در بستر توسعه منطقه‌ای و کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری استان با حضور استاندار رونمایی شد.