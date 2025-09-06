مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد کسبه و اصناف استان نیازی به پرداخت مالیات سال ۱۴۰۳ ندارند و پیامک معافیت برای آنها ارسال شده است.

حمیدرضا منتظری، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: این دسته از مؤدیان نیازی به ارائه اظهارنامه، ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا مراجعه به اداره‌های مالیات و کافی‌نت‌ها ندارند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را برای عملکرد سال ۱۴۰۳ صادر کرده و امکان تقسیط پرداخت مالیات تا ۹ قسط را فراهم کرده است.

منتظری توضیح داد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده است، مشمول این معافیت هستند و از نگهداری اسناد و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای مشاغل مشارکتی، این سقف تا ۴۳۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد و در صورت بیشتر بودن درآمد، اظهارنامه پیش‌فرض بر اساس اطلاعات سازمان برای مؤدیان بارگذاری می‌شود که با تایید یا تکمیل آن، برگ قطعی صادر خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس یادآور شد: مودیانی که تا نیمه شهریور، فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها بارگذاری نشود، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ شهریور خواهند بود.