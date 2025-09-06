پخش زنده
در آستانه بازگشایی مدارس، طرح ویژه بازرسی از بازار لوازم التحریر و پوشاک دانشآموزی در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک دانشآموزی در آستانه بازگشایی مدارس، بازرسان این اداره با حضور میدانی در بازار، نظارت بر قیمتها و کیفیت کالاهای عرضهشده را در دستور کار قرار دادهاند.
مرتضی بیدآبادی با اشاره به اهداف این طرح افزود: حفظ آرامش بازار، جلوگیری از هرگونه گرانفروشی، عرضه کالای بیکیفیت و همچنین حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از مهمترین اولویتهای ما در این روزها است.
او تصریح کرد: این طرح در سراسر استان همدان اجرا میشود و خانوادهها میتوانند در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.