به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی در جاده‌های شهرستان به سه دستگاه خودروی مشکوک برخورد کرده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این خودرو‌ها حامل ۴۰ رأس دام بدون مجوز شامل ۳۰ رأس گوسفند و ۱۰ رأس گاو بودند که کارشناسان ارزش آنها را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم تصریح کرد: سه متهم در این پرونده دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.