برگزیدگان جایزه مصطفی در رویدادی علمی و بینالمللی از مجموعه فرهنگی باغ کتاب تهران بازدید و طی نشستی آثار برگزیده خود را تشریح و معرفی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جایزه مصطفی با هدف شناسایی و قدرانی از دستاوردهای برجسته دانشمندان مسلمان و مقیم کشورهای اسلامی برگزار میشود.
ششمین دوره این جایزه سه برگزیده خود را شناخت این برگزیدگان در نشست علمی در باغ کتاب آثار برگزیده خود را معرفی و کاربردهای آن را تشریح کردند.
پروفسور مهمت تونر یکی از برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) با اثر «توسعه ابزارهای نانو و میکروفلوییدیک با کاربردهای بالینی: جداسازی سلولهای نادر» است.
پژوهشهای اخیر بر نقش کلیدی این فناوری در عرصه تشخیص و پایش بیماری سرطان تأکید دارند.
تلاشهای او در توسعه فناوریهای پزشکی و آموزش نسل جدید پژوهشگران، سهمی ماندگار در پیشرفت علم و بهبود زندگی بیماران داشته است.
پروفسور وهاب میررکنی دومین برگزیده جایزه مصطفی(ص) با اثر طرح « هش حساس به مجاورت مبتنی بر توزیعهای p-پایدار» ️در حوزه علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
دکتر وهاب میررکنی، از پیشگامان حوزه علوم و فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
پروفسور محمد خواجه نذیرالدین سومین برگزیده جایزه مصطفی(ص) با اثر «سلولهای خورشیدی پروسکایتی» در حوزه علوم پایه و مهندسی است.
جایزه مصطفی که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد، هر دو سال یک بار برگزار میشود و مبلغ نقدی آن ۵۰۰ هزار دلار است.
این جایزه نقش مهمی در معرفی توانمندیهای علمی جهان اسلام در عرصه بینالمللی دارد و به دانشمندان مسلمان کمک میکند تا دستاوردهای خود را به دنیا معرفی کنند.
مراسم قدردانی از این دانشمندان روز دوشنبه در تالار وحدت برگزار و دستاوردهای آنان در زمینههای علمی و فناورانه به عموم معرفی خواهد شد.